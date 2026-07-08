Kota: केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, मिनी बस को डंपर ने मारी टक्कर, 1 की मौत, कई घायल

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच बुधवार अलसुबह एक और दर्दनाक दुर्घटना सामने आई। आज ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे। इसी बीच सुबह-सुबह हादसे की खबर सामने आ गई। दरअसल सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास खड़ी एक टूरिस्ट मिनी बस को पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 50 साल के एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इनमें 4 घायलों को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया है।