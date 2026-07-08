8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, मिनी बस को डंपर ने मारी टक्कर, 1 की मौत, कई घायल

Dumper Hit Mini Bus: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निरीक्षण से पहले जालिमपुरा इंटरचेंज के पास बड़ा हादसा हुआ। महाकाल दर्शन करके लौट रही टूरिस्ट मिनी बस को डंपर ने टक्कर मार दी जिसमें 1 यात्री की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर घायल भी हो गए।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jul 08, 2026

Kota Accident

Kota Breaking News

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच बुधवार अलसुबह एक और दर्दनाक दुर्घटना सामने आई। आज ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे। इसी बीच सुबह-सुबह हादसे की खबर सामने आ गई। दरअसल सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास खड़ी एक टूरिस्ट मिनी बस को पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 50 साल के एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। इनमें 4 घायलों को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया है।

महाकाल दर्शन करके लौट रहे थे दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी

टोल एंबुलेंस के कंपाउंडर दीपक शर्मा ने बताया कि टूरिस्ट मिनी बस में करीब 30 यात्री सवार थे जो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके वापस दिल्ली लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी में ये मिनी बस दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी से भरी बताई जा रही है। घायल यात्री ने बताया कि कोटा के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास मिनी बस रुकी हुई थी तभी पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद मौजूद लोगों ने तुरंत मदद शुरू की और घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस तक पहुंचाया।

50 साल के युवक की मौत

हादसे में 50 साल के चरण सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कल्पना पत्नी अमर सिंह भंडारी (निवासी दिल्ली), गुड्डी पत्नी महेश जाटव (निवासी दिल्ली), ओमबीर पुत्र नेकलीराम (निवासी बागपत) और उषा पत्नी भगत सिंह (निवासी नैनीताल) सहित अन्य यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया है।

घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस और टोल एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद की और उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेजा। आज ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है ऐसे में हादसे ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार से कोटा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष और CM के साथ 8 लेन एक्सप्रेस-वे का करेंगे निरीक्षण

ये भी पढ़ें
CM Bhajanlal Kota Visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 08:29 am

Published on:

08 Jul 2026 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, मिनी बस को डंपर ने मारी टक्कर, 1 की मौत, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार से कोटा पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष और CM के साथ 8 लेन एक्सप्रेस-वे का करेंगे निरीक्षण

CM Bhajanlal Kota Visit
कोटा

CM भजनलाल, लोकसभा स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री गडकरी का 8 जुलाई को कोटा दौरा, बालापुरा टोल पर होगा भव्य स्वागत

kota political visit
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग व लहसुन मंदा, धनिया तेज

Kota-Mandi
कोटा

Kota: हाईटेंशन लाइन हादसे में 1 महिला की मौत, कई झुलसे, कोटा में पहले भी हुए इन 3 हादसों में छिन चुकी हैं जिंदगियां

Kota High Tension Line accident
कोटा

कोटा में नॉर्दन बाईपास का निर्माण कार्य हुआ तेज, 18 किमी घटेगी झालीपुरा की दूरी, जाम से मिलेगी राहत

kota Road
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.