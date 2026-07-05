कोटा में नॉर्दन बाईपास का निर्माण कार्य हुआ तेज, 18 किमी घटेगी झालीपुरा की दूरी, जाम से मिलेगी राहत

कोटा। जिले की बहुप्रतीक्षित नॉर्दर्न बाईपास परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गामछ से बल्लोप तक बनने वाले द्वितीय चरण में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण एजेंसी सड़क के लिए मिट्टी भराव, पुलिया निर्माण और अन्य आधारभूत कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने में जुटी है। परियोजना पूरी होने के बाद बल्लोप से झालीपुरा के बीच की दूरी करीब 18 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, वहीं कोटा शहर को भारी वाहनों के दबाव और जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।