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कोटा में नॉर्दन बाईपास का निर्माण कार्य हुआ तेज, 18 किमी घटेगी झालीपुरा की दूरी, जाम से मिलेगी राहत

राजस्थान के कोटा जिले में भूमि अधिग्रहण की अड़चनें दूर होने के बाद नॉर्दर्न बाईपास परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। बाईपास बनने से बल्लोप और झालीपुरा के बीच करीब 18 किलोमीटर की दूरी कम होगी, यात्रा आसान बनेगी और कोटा शहर को भारी वाहनों के दबाव व जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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कोटा

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Kamal Mishra

Jul 05, 2026

kota Road

कोटा नॉर्दन बाईपास का काम तेज (फोटो-एआई जेनरेटेड)

कोटा। जिले की बहुप्रतीक्षित नॉर्दर्न बाईपास परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गामछ से बल्लोप तक बनने वाले द्वितीय चरण में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण एजेंसी सड़क के लिए मिट्टी भराव, पुलिया निर्माण और अन्य आधारभूत कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने में जुटी है। परियोजना पूरी होने के बाद बल्लोप से झालीपुरा के बीच की दूरी करीब 18 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, वहीं कोटा शहर को भारी वाहनों के दबाव और जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग विंग) की ओर से बनाई जा रही इस परियोजना के दूसरे चरण में गामछ से बल्लोप तक करीब 12.9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 57 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दूसरी ओर, कोटा-बारां रोड पर झालीपुरा से केशवरायपाटन रोड स्थित गामछ तक लगभग 14.2 किलोमीटर लंबे नॉर्दर्न बाईपास के पहले चरण का निर्माण कार्य भी दोबारा शुरू हो चुका है।

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भूमि अधिग्रहण बनी थी बाधा

परियोजना के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण रही। लंबे समय तक भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और विभागीय स्तर पर प्रशासनिक अड़चनों के कारण काम प्रभावित होता रहा। दूसरे चरण का कार्य नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन देरी के चलते समयसीमा पूरी नहीं हो सकी। अब सभी प्रमुख बाधाएं दूर होने के बाद निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

बल्लोप-झालीपुरा की दूरी 18 किमी घटेगी

नॉर्दर्न बाईपास के तैयार होने से वर्तमान में लगभग 45 किलोमीटर की बल्लोप-झालीपुरा दूरी घटकर करीब 27 किलोमीटर रह जाएगी। इससे करीब 18 किलोमीटर का सफर कम होगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। विशेष रूप से मालवाहक वाहनों और लंबी दूरी के यातायात को शहर के भीतर प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा।

कोटा शहर में वाहनों का दबाव कम होगा

स्थानीय लोगों का मानना है कि बाईपास बनने के बाद कोटा शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है। निर्माण कार्य में तेजी आने से लोगों को उम्मीद है कि यह महत्वपूर्ण परियोजना जल्द पूरी होकर आमजन को इसका लाभ मिलना शुरू होगा।

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Updated on:

05 Jul 2026 05:30 pm

Published on:

05 Jul 2026 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में नॉर्दन बाईपास का निर्माण कार्य हुआ तेज, 18 किमी घटेगी झालीपुरा की दूरी, जाम से मिलेगी राहत

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