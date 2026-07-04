4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

पत्रिका की खबर की दिल्ली तक गूंज: 8 जुलाई को कोटा आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एक्सप्रेस-वे की जानेंगे हकीकत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की खामियों और लगातार हो रहे हादसों को लेकर उठी आवाज अब केंद्र तक पहुंच गई है। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को कोटा पहुंचकर एक्सप्रेस-वे की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jul 04, 2026

Nitin Gadkari

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की फाइल फोटो: पत्रिका

Union Minister Nitin Gadkari Nitin Gadkari Kota Visit: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगातार सामने आ रही खामियों, बढ़ते सड़क हादसों और निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर अब केंद्र सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को दिल्ली से कोटा तक एक्सप्रेस-वे का सफर कर मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ दरा टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेंगे।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर करते हुए दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच कोटा सीमा में प्रवेश करेंगे। यहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता एक्सप्रेस-वे की वर्तमान स्थिति, निर्माण गुणवत्ता और यात्रियों को आ रही समस्याओं की जानकारी लेंगे।

इसके बाद वे बालापुरा इंटरचेंज से कोटा शहर को जोड़ने वाली प्रस्तावित 21.7 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना की समीक्षा करेंगे। करीब 1,220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का प्रस्ताव हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है।

समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री दरा टनल पहुंचेंगे, जहां निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों से परियोजना की प्रगति, शेष कार्य और संभावित पूर्णता अवधि की जानकारी भी ली जाएगी। दरा टनल परियोजना को हाड़ौती क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण इसका लोकार्पण लगातार टलता रहा है।

पत्रिका ने बताई हकीकत

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने हाल ही कोटा से सवाई माधोपुर तक करीब 100 किलोमीटर तक एक्सप्रेस-वे का सफर कर स्थिति को देखा था। इसमें सामने आया कि इस एक्सप्रेस-वे पर मोटा टोल वसूल किया जाता है, लेकिन एक्सप्रेस-वे चलने लायक ही नहीं है। इस कारण आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। पत्रिका की खबरों की गूंज दिल्ली तक पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले से नितिन गडकरी को अवगत कराया। दरा टनल का कार्य भी सुस्त गति से चल रहा है। इस कारण लोकार्पण की तिथि बार-बार बढ़ानी पड़ रही है। टनल चालू नहीं होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और आए दिन दरा घाटी में जाम की मुसीबत झेलने को विवश होना पड़ता है।

Bhajanlal Government : राजस्थान में 882 करोड़ से बनेंगी 137 नई सड़कें, जानें किन जिलों की निकली ‘लॉटरी’

ये भी पढ़ें
Rajasthan Road Construction Project 882 Crore 137 Roads Approved Bhajanlal Govt

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jul 2026 07:28 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / पत्रिका की खबर की दिल्ली तक गूंज: 8 जुलाई को कोटा आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एक्सप्रेस-वे की जानेंगे हकीकत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, मूंग व लहसुन मंदा, सोयाबीन तेज

Kota-Mandi-News
कोटा

300 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो सकते हैं हिंदी मीडियम, राजस्थान सरकार ने मांगी रिपोर्ट

mahatma gandhi school
कोटा

Kota Crime: अवैध हथियार रखने के मामले में फरार युवक गिरफ्तार, इंग्लैंड भागने की थी तैयारी

Kota Adscond Youth
कोटा

रेलवे की पहल: व्यापारी अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकेंगे गुड्स ट्रेन कोच, कोटा मंडल के अधिकारी बोले-यहां भी होगा फायदा

Indian Railway Update
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं तेज, सोयाबीन, मूंग और लहसुन में गिरावट

Kota-Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.