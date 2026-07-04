पत्रिका की खबर की दिल्ली तक गूंज: 8 जुलाई को कोटा आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एक्सप्रेस-वे की जानेंगे हकीकत

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने हाल ही कोटा से सवाई माधोपुर तक करीब 100 किलोमीटर तक एक्सप्रेस-वे का सफर कर स्थिति को देखा था। इसमें सामने आया कि इस एक्सप्रेस-वे पर मोटा टोल वसूल किया जाता है, लेकिन एक्सप्रेस-वे चलने लायक ही नहीं है। इस कारण आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। पत्रिका की खबरों की गूंज दिल्ली तक पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले से नितिन गडकरी को अवगत कराया। दरा टनल का कार्य भी सुस्त गति से चल रहा है। इस कारण लोकार्पण की तिथि बार-बार बढ़ानी पड़ रही है। टनल चालू नहीं होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है और आए दिन दरा घाटी में जाम की मुसीबत झेलने को विवश होना पड़ता है।