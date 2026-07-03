रेलवे की अनूठी पहल से राजस्थान के व्यापारियों को भी मिलेगी राहत, अब अपने हिसाब से डिजाइन करवा सकेंगे गुड्स ट्रेन कोच

नई वैगन डिजाइन नीति से रेलवे माल परिवहन तंत्र और वैगन विकास में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे उद्योगों को सड़क मार्ग के स्थान पर रेल से माल परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में करीब 90 प्रतिशत अधिक पर्यावरण-अनुकूल है। इससे हरित रेलवे एवं हरित लॉजिस्टिक्स विजन को बढ़ावा मिलेगा। रेल के पूर्ण विद्युतीकरण के साथ रेल आधारित माल परिवहन का विस्तार किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और आवश्यक वस्तुएं आम नागरिकों के लिए अधिक किफायती बन सकेंगी। इसके साथ ही उद्योगों की सप्लाई चेन मजबूत होगी, समय की बचत होगी और देश में व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। रेलवे की यह पहल डिजिटल और आधुनिक लॉजिस्टिक सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।