कोटा श्रीमथुराधीशजी कॉरिडोर: 23 चिन्हित भवन का अधिग्रहण शुरू, 3 दिन में करना होगा खाली, मिलेगा ₹25 करोड़ का मुआवजा

श्रीमथुराधीशजी मंदिर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 23 चिह्नित भवन व दुकान मालिकों को करीब 25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का वितरण शुरू कर दिया है। भवनों को हटाने के बाद पहले चरण के तहत 18.24 करोड़ के सिविल कार्य किए जाएंगे। इसके बाद यहां सड़कों को चौड़ा करना, मंदिर परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण, मल्टीलेवल पार्किंग सुविधा और यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर 66.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कॉरिडोर सौन्दर्यीकरण पर 36.25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में मंदिर को रिवरफ्रंट से जोड़ने के लिए करीब 200 मीटर लंबा और 40 फीट चौड़ा रोड बनेगा। पहले यह एलिवेटेड रोड मंदिर से भट्टजी घाट की पुलिया तक ही प्रस्तावित था, अब इसे रिवरफ्रंट के गणेश पोल घाट तक बढ़ाया है। इसमें 3.13 करोड़ से नामदेव धर्मशाला से भट्टजी घाट तक 40 फीट चौड़ी सड़क, 1.51 करोड़ से स्टील ब्रिज और एलिवेटेड रोड तथा 7.19 करोड़ से मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। वहीं, हैरिटेज लुक में परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण पर 7.36 करोड़ खर्च होंगे। मंदिर के सामने धर्मशाला और स्कूल की भूमि पर श्रद्धालुओं के लिए दुकानें, रेस्ट हाउस और आवासीय व्यवस्था भी प्रस्तावित है।