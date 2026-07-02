2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: चालान से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने NH-52 पर लगाया जाम, 2025 में जुर्माना लगाने पर RTO इंस्पेक्टर को कुचल दिया था

After Challan Truck Driver Block NH-52: चालान कार्रवाई से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे 3 घंटे यातायात ठप रहा। घटना ने 2025 में हुई उस दर्दनाक वारदात की याद दिला दी जिसमें चालान के दौरान एक इंस्पेक्टर की जान चली गई थी।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jul 02, 2026

Truck Driver Jam News

जाम लगाने के बाद की स्थिति (फोटो: पत्रिका)

National Highway-52 Traffic Jam: राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कालियाखेड़ी के निकट परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद दो ट्रक चालकों ने बीच सड़क पर वाहन आड़े खड़े कर दिए। इससे करीब 3 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर मंडाना व सीमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर दो बजे यातायात सुचारू कराया। हालांकि वाहनों का दबाव अधिक होने से शाम करीब चार बजे जाकर यातायात पूरी तरह सामान्य हो सका।

पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे परिवहन विभाग (RTO) की टीम कालियाखेड़ी के निकट वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दरा की ओर से आए दो ट्रकों को रोककर उनका चालान बनाया गया। आरोप है कि चालान की कार्रवाई से नाराज चालकों की अधिकारियों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों चालक ट्रकों को हाईवे पर आड़ा खड़ा कर मौके से भाग गए। मार्ग अवरुद्ध होने से कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में मौके पर पहुंचे चालकों से समझाइश की गई। फिर दोनों अपने-अपने ट्रक लेकर रवाना हो गए।

सूचना पर मौके पर पहुंची टीम

सूचना पर मंडाना थाने से सहायक उपनिरीक्षक रामभरोस यादव और कमल सिंह राजावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जाम नहीं खुल सका। बाद में सीमलिया थाना अधिकारी नंदसिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने ट्रकों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। इस दौरान कोटा से भी अतिरिक्त पुलिस जाप्ता एवं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जाम के दौरान सड़क पर वाहन आड़े-तिरछे फंसने से स्थिति और खराब हो गई। पुलिस को एक-एक वाहन निकालकर यातायात व्यवस्थित करना पड़ा। भीषण गर्मी और उमस के बीच कई यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। रोडवेज बसों सहित अन्य यात्री वाहन भी प्रभावित हुए और लोग पेयजल व चाय तक के लिए परेशान नजर आए।

चालान की कार्रवाई के दौरान निरीक्षक की जा चुकी है जान

एनएच-52 पर चालान की कार्रवाई के दौरान हिंसक घटना पहले भी सामने आ चुकी है। 3 मई 2025 को गोपालपुरा माताजी टोल प्लाजा के निकट चैकिंग के दौरान परिवहन निरीक्षक नरेश कुमार पर कथित रूप से चालान से नाराज ट्रेलर चालक ने वाहन चढ़ा दिया था। गंभीर चोटों के कारण निरीक्षक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा था, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

चालान की कार्रवाई के बाद लगाया जाम

टीम कालियाखेड़ी के निकट वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान ओवरलोड मिले दो ट्रकों को रोककर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से नाराज ट्रक चालकों ने अपने वाहन हाईवे पर आड़े खड़े कर दिए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग चुका था।
मनीष शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कोटा

पापा क्यों नहीं उठ रहे… मुझे उनके पास जाने दो… RTO इंस्पेक्टर की मासूम बेटी की पुकार ने नम कर दी सबकी आंखें

ये भी पढ़ें
kota Human Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Jul 2026 07:10 am

Published on:

02 Jul 2026 06:58 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: चालान से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने NH-52 पर लगाया जाम, 2025 में जुर्माना लगाने पर RTO इंस्पेक्टर को कुचल दिया था

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

₹1220 करोड़ की लागत से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधे जुड़ेगा कोटा, बालापुरा इंटरचेंज से एरोड्राम तक बनेगा फोरलेन रोड

Kota Road
कोटा

Kota: पड़ोसी ने की शिवसेना नेता प्रमोद चतुर्वेदी के बेटे की हत्या, पिता बोले-कुछ दिन पहले ही समझाया था इससे दूर रहना

Kota YOuth Murder Case
कोटा

Kota: ट्रेन की चपेट में आने से 10th के स्टूडेंट की मौत, परिजन बोले-हत्या हुई है, मर्डर करके शव रेलवे ट्रैक पर डाल दिया

Dakaniya Talav railway Station
कोटा

Kota Crime: घर में घुसा बेखौफ चोर, महिला जागी तो बोला- ‘आंटी मैं हूं’, CCTV फुटेज में दिखा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kota Crime News
कोटा

राजस्थान के लड़के संग UP में धोखा! जयमाल शुरु होते ही आ धमका हिस्ट्रीशीटर, दुल्हन समेत 8 गिरफ्तार

Luteri Dulhan Gang
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.