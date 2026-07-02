Kota: चालान से नाराज ट्रक ड्राइवरों ने NH-52 पर लगाया जाम, 2025 में जुर्माना लगाने पर RTO इंस्पेक्टर को कुचल दिया था

सूचना पर मंडाना थाने से सहायक उपनिरीक्षक रामभरोस यादव और कमल सिंह राजावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जाम नहीं खुल सका। बाद में सीमलिया थाना अधिकारी नंदसिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने ट्रकों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। इस दौरान कोटा से भी अतिरिक्त पुलिस जाप्ता एवं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जाम के दौरान सड़क पर वाहन आड़े-तिरछे फंसने से स्थिति और खराब हो गई। पुलिस को एक-एक वाहन निकालकर यातायात व्यवस्थित करना पड़ा। भीषण गर्मी और उमस के बीच कई यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। रोडवेज बसों सहित अन्य यात्री वाहन भी प्रभावित हुए और लोग पेयजल व चाय तक के लिए परेशान नजर आए।