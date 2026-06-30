Kota Crime: घर में घुसा बेखौफ चोर, महिला जागी तो बोला- ‘आंटी मैं हूं’, CCTV फुटेज में दिखा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़ित कल्याण मल प्रजापति ने बताया कि 28 जून को दोपहर में 3 बजकर 18 मिनट पर एक अज्ञात चोर दोपहिया वाहन से उनके घर पहुंचा और मुख्य द्वार खोलकर अंदर चला गया। सभी सदस्य अलग-अलग कमरों में सो रहे थे ऐसे में चोर ने धीरे-धीरे चीजें खंगालनी शुरू की और पर्स से 5-7 हजार रुपए कैश निकाल लिए। आवाज आने पर महिला की अचानक नींद खुली तो उसने पुछा कौन है ऐसे में युवक ने घबराने की बजाय 'आंटी, मैं हूं', जिसके बाद महिला चिल्लाने लगी तो फटाफट भाग गया। पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।