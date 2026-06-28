कोटा में हादसा: मकान की छत पर तराई करते समय लगा करंट, 2 बच्चों की मौत, दो अन्य घायल

आदिल के पिता शब्बीर ने बताया कि उनका बेटा आदिल और भांजा समीर निर्माणाधीन मकान की छत पर पानी से तराई कर रहे थे। इसी दौरान छत पर लगी लोहे की रेलिंग में अचानक तेज करंट आ गया। सबसे पहले आदिल करंट की चपेट में आया और तड़पने लगा। उसे बचाने के लिए पास ही खड़ा समीर आगे बढ़ा, तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। छत गीली होने के कारण वहां मौजूद दो अन्य बच्चे भी करंट का झटका लगने से झुलस गए।