Rajasthan News : 40,000 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोज़ का ज़खीरा! जानें ‘मास्टर माइंड’ मनीष उर्फ़ मोइन की Inside Story

राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा से महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक बेहद चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। कोटा शहर की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त किए हैं। आरोप है कि आरोपी के फोन और विभिन्न टेलीग्राम चैट्स के माध्यम से हिंदू महिलाओं और लड़कियों के 40,000 से ज्यादा आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो व फाइलें जुड़ी हुई थीं। यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्थानीय संगठनों द्वारा पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा पुलिस की साइबर और फॉरेंसिक टीमें डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई हैं।