Kota: कथित पाकिस्तानी ऑडियो-वीडियो की FSL रिपोर्ट खोलेगी राज, मनीष पर शादीशुदा हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप

Kota Manish Sharma Alias Mohin Khan Case: कोटा में गिरफ्तार युवक मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान के मोबाइल फोन से मिले कथित ऑडियो संदेशों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच एजेंसियां ऑडियो-वीडियो की प्रामाणिकता के साथ उनके पाकिस्तान से संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं। मामले में एफएसएल रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं।