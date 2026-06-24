उदयपुर में शाही शादी से पहले पुणे में मंगेतर का कत्ल, राजस्थान में भी शादी से 8 दिन पहले हुआ था ऐसा ही कांड

उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर शहर में होने वाली ग्रैंड वेडिंग से पहले ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में होने वाली दुल्हन ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को गहरी खाई में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। चेतन ने पूछताछ में बताया कि 18 जून को सिया का जन्मदिन था। उस दिन सिया ने लोहागढ़ किले में ट्रेक की योजना बनाई और उसे भी बुलाया था। ट्रेकिंग के दौरान ही केतन अग्रवाल को किले से नीचे धक्का दिया था। करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई थी। केतन की मौत के बाद बिलखते हुए पिता ने कहा कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो कह सकती थी, हम तुरंत शादी रद्द कर देते। लेकिन, सिया की सोच ने उसके 26 साल के बेटे की जान ले ली।