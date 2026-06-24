उदयपुर में कोचिंग सेंटर्स के हालात कैसे हैं? दिल्ली-लखनऊ त्रासदी के बाद भी नहीं चेता शहर, सामने आई सच्चाई

Rajasthan Udaipur Coaching Centres: उदयपुर: पहले दिल्ली फिर लखनऊ के कोचिंग सेंटर्स में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन हादसों में सामने आया कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और कमाई की अंधी होड़ ने बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। इन त्रासदियों से सबक लेने के बजाय उदयपुर में भी हालात कम चिंताजनक नहीं हैं।

पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि शहर में कई भवन ऐसे हैं, जहां शिक्षा, आवास और व्यवसाय किया जा रहा है और वहां सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता किराए और कमाई को दी जा रही है।