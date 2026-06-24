जयपुर की मुहाना मंडी में वारदात: खुले में लघुशंका करने से टोका तो फल विक्रेता पर हमला, दुकान में घुसकर फोड़ा सिर

बता दें कि घटना मंगलवार सुबह की है। मुहाना मंडी में एडवोकेट विनय सिंह की फल की एक दुकान है। सुबह के समय एक अनजान युवक दुकान के ठीक बाहर खुले में पेशाब (लघुशंका) कर रहा था। दुकान पर मौजूद लोगों ने जब उसे वहां गंदगी करने से मना किया और टोका, तो वह युवक भड़क गया। उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और दुकानदारों को जान से मारने की धमकी देता हुआ वहां से चला गया।