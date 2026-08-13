Jaipur Murder: जेल जा रहे कैदी की हत्या का खुलासा, पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेटे ने दी थी सुपारी

जांच में सामने आया कि आयुष गुर्जर ने वर्ष 2018 में हुई अपने पिता महेंद्र गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया। इसके लिए उसने अपनी बुआ के बेटे कन्हैया लाल गुर्जर से मदद मांगी। कन्हैया ने हथियार की व्यवस्था कराई। इसके बाद आयुष ने अपने दोस्तों सोनू और अमित को हत्या के लिए तैयार किया और सुपारी दी। आयुष ने गंगासहाय की रैकी भी कराई थी। बुधवार को मौका मिलते ही दोनों ने धावास रोड पर वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी अमित ठेले पर सामान बेचता है। हालांकि अभी पता नहीं लगा सका है कि सुपारी की रकम क्या थी।