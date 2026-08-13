Jaipur News : झोटवाड़ा में 12वीं क्लास के छात्र की मौत, परिजनों का आरोप- खराब पेटीज गले में अटकी, मामला दर्ज

बताया जा रहा है कि जयपुर के झोटवाड़ा के कांटा चौराहा के पास स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस सोनी (17 वर्ष) की बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। लंच टाइम में तबीयत बिगड़ने पर छात्र प्रिंस सोनी बेहोश हो गया था। प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी। परिजनों को आरोप है कि खराब और ऑयली होने की वजह से पेटीज प्रिंस के गले में अटक गई थी। स्कूल प्रशासन ने तत्काल इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की। स्कूल करीब 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है। छात्र को अस्पताल ले जाने के बजाए परिजनों को कॉल कर प्रिंस की तबीयत खराब होने के बारे में बताते रहे।