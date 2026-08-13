Pinki Meena APO: राजस्थान की चर्चित RAS पिंकी मीणा को किया गया एपीओ, दो दिन पहले ही हुआ था तबादला

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की चर्चित अधिकारी पिंकी मीणा को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार पिंकी मीणा को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेश तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उन्हें अपनी उपस्थिति कार्मिक (क-4) विभाग में देने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि पिंकी मीणा का दो दिन पहले ही तबादला कर उन्हें दौसा में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) की जिम्मेदारी दी गई थी।