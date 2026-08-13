राजस्थान में जिला प्रमुखों की खुली लॉटरी, 20 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित, जयपुर-जोधपुर अनारक्षित

जिला परिषद नई आरक्षण श्रेणी पिछली बार

जयपुर अनारक्षित ओपन अनारक्षित महिला

भरतपुर एससी महिला अनारक्षित ओपन

दौसा एससी महिला ओबीसी ओपन

जोधपुर अनारक्षित ओपन अनारक्षित महिला

सवाई माधोपुर एससी ओपन अनारक्षित ओपन

सिरोही अनारक्षित ओपन अनारक्षित ओपन

अलवर एसटी महिला ओबीसी ओपन

धौलपुर एससी महिला अनारक्षित महिला

बारां अनारक्षित ओपन अनारक्षित महिला

करौली अनारक्षित ओपन एससी महिला

कोटा अनारक्षित महिला एससी ओपन

श्रीगंगानगर अनारक्षित महिला एससी ओपन

अजमेर अनारक्षित महिला अनारक्षित ओपन

बांसवाड़ा एसटी ओपन एसटी ओपन

बाड़मेर अनारक्षित ओपन अनारक्षित ओपन

भीलवाड़ा अनारक्षित ओपन एसटी ओपन

बीकानेर अनारक्षित महिला एससी ओपन

बूंदी ओबीसी ओपन अनारक्षित ओपन

चित्तौड़गढ़ अनारक्षित महिला अनारक्षित ओपन

चूरू अनारक्षित महिला एससी महिला

डूंगरपुर एसटी ओपन एसटी महिला

हनुमानगढ़ अनारक्षित महिला एससी महिला

जैसलमेर एसटी ओपन अनारक्षित ओपन

जालोर ओबीसी ओपन एसटी ओपन

झालावाड़ अनारक्षित महिला ओबीसी महिला

झुंझुनूं अनारक्षित महिला ओबीसी महिला

नागौर एससी ओपन अनारक्षित ओपन

पाली एससी ओपन अनारक्षित महिला

प्रतापगढ़ एसटी महिला एसटी ओपन

राजसमंद अनारक्षित ओपन ओबीसी ओपन

सीकर ओबीसी महिला अनारक्षित महिला

टोंक एससी महिला अनारक्षित महिला

उदयपुर अनारक्षित ओपन अनारक्षित महिला

बालोतरा एसटी ओपन नया जिला

डीडवाना-कुचामन एससी ओपन नया जिला

फलौदी अनारक्षित महिला नया जिला

सलूंबर एसटी महिला नया जिला

कोटपूतली-बहरोड़ अनारक्षित ओपन नया जिला

खैरथल-तिजारा ओबीसी ओपन नया जिला

डीग अनारक्षित महिला नया जिला