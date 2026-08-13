राजस्थान में जिला प्रमुखों की खुली लॉटरी, 20 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित, जयपुर-जोधपुर अनारक्षित

राजस्थान पंचायत चुनाव। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जयपुर में गुरुवार को 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रक्रिया के दौरान महिला आरक्षण के नियम को लेकर विवाद भी हुआ। करीब 25 मिनट तक लॉटरी रोकनी पड़ी। अधिकारियों ने संबंधित नियमों और एक्ट का परीक्षण करने के बाद स्थिति स्पष्ट की, जिसके बाद दोबारा लॉटरी शुरू की गई।
लॉटरी में सीकर समेत 20 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं जयपुर और जोधपुर में जिला प्रमुख का पद अनारक्षित (ओपन) रखा गया है। इसका मतलब है कि इन दोनों जिलों में किसी भी वर्ग का उम्मीदवार जिला प्रमुख बन सकता है।
लॉटरी की प्रक्रिया जेएलएन मार्ग स्थित पंचायती राज संस्थान में हुई। पंचायती राज सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में आरक्षण तय किया गया। लॉटरी के लिए एक बच्ची को बुलाया गया, जिसने बारी-बारी से पर्चियां निकालीं।
|जिला परिषद
|नई आरक्षण श्रेणी
|पिछली बार
|जयपुर
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित महिला
|भरतपुर
|एससी महिला
|अनारक्षित ओपन
|दौसा
|एससी महिला
|ओबीसी ओपन
|जोधपुर
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित महिला
|सवाई माधोपुर
|एससी ओपन
|अनारक्षित ओपन
|सिरोही
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित ओपन
|अलवर
|एसटी महिला
|ओबीसी ओपन
|धौलपुर
|एससी महिला
|अनारक्षित महिला
|बारां
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित महिला
|करौली
|अनारक्षित ओपन
|एससी महिला
|कोटा
|अनारक्षित महिला
|एससी ओपन
|श्रीगंगानगर
|अनारक्षित महिला
|एससी ओपन
|अजमेर
|अनारक्षित महिला
|अनारक्षित ओपन
|बांसवाड़ा
|एसटी ओपन
|एसटी ओपन
|बाड़मेर
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित ओपन
|भीलवाड़ा
|अनारक्षित ओपन
|एसटी ओपन
|बीकानेर
|अनारक्षित महिला
|एससी ओपन
|बूंदी
|ओबीसी ओपन
|अनारक्षित ओपन
|चित्तौड़गढ़
|अनारक्षित महिला
|अनारक्षित ओपन
|चूरू
|अनारक्षित महिला
|एससी महिला
|डूंगरपुर
|एसटी ओपन
|एसटी महिला
|हनुमानगढ़
|अनारक्षित महिला
|एससी महिला
|जैसलमेर
|एसटी ओपन
|अनारक्षित ओपन
|जालोर
|ओबीसी ओपन
|एसटी ओपन
|झालावाड़
|अनारक्षित महिला
|ओबीसी महिला
|झुंझुनूं
|अनारक्षित महिला
|ओबीसी महिला
|नागौर
|एससी ओपन
|अनारक्षित ओपन
|पाली
|एससी ओपन
|अनारक्षित महिला
|प्रतापगढ़
|एसटी महिला
|एसटी ओपन
|राजसमंद
|अनारक्षित ओपन
|ओबीसी ओपन
|सीकर
|ओबीसी महिला
|अनारक्षित महिला
|टोंक
|एससी महिला
|अनारक्षित महिला
|उदयपुर
|अनारक्षित ओपन
|अनारक्षित महिला
|बालोतरा
|एसटी ओपन
|नया जिला
|डीडवाना-कुचामन
|एससी ओपन
|नया जिला
|फलौदी
|अनारक्षित महिला
|नया जिला
|सलूंबर
|एसटी महिला
|नया जिला
|कोटपूतली-बहरोड़
|अनारक्षित ओपन
|नया जिला
|खैरथल-तिजारा
|ओबीसी ओपन
|नया जिला
|डीग
|अनारक्षित महिला
|नया जिला
|ब्यावर
|ओबीसी महिला
|नया जिला
आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान हर संभाग से एक महिला जिला प्रमुख बनाए जाने के फॉर्मूले को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद कुछ देर के लिए लॉटरी रोक दी गई। अधिकारियों ने नियमों और संबंधित एक्ट की जांच की तथा आपत्ति कर रहे लोगों को प्रावधानों की जानकारी दी। स्थिति स्पष्ट होने के बाद वे संतुष्ट हुए और आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
आरक्षण के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक, सलूंबर, फलौदी, डीग और ब्यावर में जिला प्रमुख का पद महिला के लिए आरक्षित है।
लॉटरी के बाद कई जिला परिषदों में आरक्षण की स्थिति पिछली बार से बदल गई है। जयपुर और जोधपुर पहले महिला के लिए आरक्षित थे, लेकिन इस बार दोनों को अनारक्षित रखा गया है। अजमेर और बीकानेर में भी इस बार महिला आरक्षण आया है। वहीं सीकर में ओबीसी महिला, अलवर में एसटी महिला और प्रतापगढ़ तथा सलूंबर में एसटी महिला के लिए पद आरक्षित किया गया है।
पंचायती राज चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 18 अगस्त को एसडीएम स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण तय होगा। पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी जिला कलक्टर स्तर पर अलग से होगी।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी सहित संबंधित श्रेणियों में भी लागू होगा।
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