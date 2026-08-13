Nirmala Sitharaman: निर्मला सीतारमण ने राजस्थान की तारीफ की, कहा- देश के इनोवेशन ईको सिस्टम में प्रदेश का अहम योगदान

Nirmala Sitharaman : केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप तभी आगे बढ़ता है, जब उसको आवश्यक अनुदान और सरकार से समर्थन मिले। इसलिए युवाओं को स्टार्टअप के विचार को धरातल पर उतारने एवं उससे आमजन को लाभान्वित करने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स सेवाओं को बड़े शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक भी ले जाया जाए। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नीति और अनुदान की जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।