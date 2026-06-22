राजस्थान में लूट-डकैती की 5 बड़ी वारदातें, कहीं घर के भेदी ने कराया कांड तो कहीं परिवार को बंधक बनाकर लूटे करोड़ों

पीड़ित परिवार के मुताबिक, बदमाशों की बातचीत और बोली उत्तर प्रदेश के इलाके जैसी लग रही थी। वे आपस में यूपी से जुड़े कुछ लोगों का जिक्र भी कर रहे थे। एक बदमाश पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी काली स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में भी पूछा और कहा कि उन्हें इस घर की पूरी जानकारी देकर भेजा गया है। इससे साफ है कि किसी करीबी ने घर की रेकी करवाई थी। झुंझुनूं कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार ने बताया, पुलिस की एफएसएल और एमओबी टीमों ने मौके से सबूत जुटाए हैं।