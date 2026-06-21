Rajasthan: प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती, 50 तोला सोने के गहने और लाखों की नकदी ले गए

बदमाशों की बोली उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लग रही थी। एक बदमाश लंगड़ाकर चल रहा था। बातचीत में बदमाशों ने यूपी से जुड़े कुछ लोगों का जिक्र भी किया, जिससे किसी नेटवर्क की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि बदमाशों के पास देसी कट्टे और चाकू भी थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पड़ोसी के कैमरे में रात करीब 1:20 बजे कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है।