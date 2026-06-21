दौसा में आगरा-जयपुर हाईवे पर CBN की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से 115 किलो अफीम बरामद, तस्कर अरेस्ट

इधर, हनुमानगढ़ जिले में नोहर थाना पुलिस और डीएसटी सेक्टर नोहर की टीम ने गांव असरजाना के खेत में बनी ढाणी में संचालित एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से राजकीय विद्यालय में कार्यरत एक पीटीआइ सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाने के रासायनिक पदार्थ तथा एमडी ड्रग्स व अफीम बरामद की। मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया है जो अभी फरार है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीणा ने एसपी कार्यालय सभागार में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि शुक्रवार रात नोहर थाना प्रभारी अजय कुमार को डीएसटी से सूचना मिली थी कि गांव असरजाना निवासी रविन्द्र अपने साथियों के साथ खेत में बनी ढाणी में एमडी ड्रग्स तैयार कर रहा है।