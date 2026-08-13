दौसा: नगर परिषद सभापति, जिला प्रमुख और 9 नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए निकली आरक्षण लॉटरी, देखें पूरी सूची

जयपुर में गुरुवार दोपहर 41 जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। दौसा जिला प्रमुख एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। दौसा समेत राजस्थान के 20 जिलों में महिला जिला प्रमुख होंगी। दौसा जिला परिषद के गठन के बाद से अब तक जिले को 9 जिला प्रमुख मिल चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोई भी जिला प्रमुख दोबारा इस पद पर नहीं पहुंच सका। वर्ष 1995 से शुरू हुआ जिला प्रमुखों​ का सफर अब दसवें प्रमुख की ओर बढ़ रहा है।