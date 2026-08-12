Dausa Accident: बांदीकुई में ट्रेलर ने दो बाइकों को मारी टक्कर, मौके पर दो लोगों की हुई मौत, घायल जयपुर रेफर

दौसा। बांदीकुई में दौसा-कठूमर स्टेट हाईवे पर बुधवार शाम नांगवास के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।