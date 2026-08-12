Jaipur Murder: मर्डर केस में सजा काट रहे कैदी की गोली मारकर हत्या, दिनदहाड़े वारदात

राजस्थान समेत पूरे देश में कई खुली जेल हैं, ये ऐसी जेल होती हैं, जहां से कैदी कुछ घंटे के लिए बाहर जाकर रोजी-रोटी कमा सकते हैं। हालांकि, शाम को जेल में वापस लौटना होता है। खुली जेल में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिनका जेल में रहने के दौरान आचरण ठीक रहा हो। या उन कैदियों को भी खुली जेल में रखा जाता है, जो जेल में सजा का बड़ा हिस्सा काट चुके हों और उनका आचरण जेल में रहने के दौरान ठीक रहा हो।