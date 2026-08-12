पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, 28 जिलों के 192 गांवों में बनेंगी चमचमाती सड़कें

जयपुर। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 5 हजार से अधिक आबादी वाले शेष 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण और सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत 28 जिलों के इन गांवों और आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़कें बनाई और मजबूत की जाएंगी।