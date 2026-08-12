सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त एक्शन; कॉलेज प्राचार्य बर्खास्त, 10 सेवानिवृत अफसरों की पेंशन रोकी

भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े 6 गंभीर मामलों में सीएम भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता तथा विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है।