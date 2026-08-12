नानी की डांट के बाद घर से निकली, फिर नहीं लौटी बालिका, 11 दिन बाद भी बिंदायका पुलिस के हाथ खाली, तलाश जारी

घटना वाले दिन शाम करीब सात बजे बालिका की एक सहेली के मोबाइल पर एक युवक का फोन आया। युवक ने बताया कि एक बच्ची ट्रेन में बैठकर रो रही है और वह अलवर से बात कर रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने युवक और उसके पिता को थाने बुलाकर पूरे मामले में पूछताछ की। युवक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांची गई, लेकिन जांच में उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं मिला। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार युवक ने केवल मानवता के नाते बालिका की जानकारी देने के लिए फोन किया था।