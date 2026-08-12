राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी और वर्चस्व की जंग, नाराज नेताओं ने खोला मोर्चा

राजस्थान में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस में सांगठनिक वर्चस्व और स्थानीय स्तर पर सियासी पकड़ को लेकर खींचतान खुलकर सतह पर आ गई है। मंगलवार को बाड़मेर और अजमेर जिलों के कई वरिष्ठ व नाराज नेता अपनी शिकायतें लेकर जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) वॉररूम पहुंचे। नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात कर संगठन में गुटबाजी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और 'बाहरी दखलंदाजी' के गंभीर आरोप लगाए।