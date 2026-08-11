Rajasthan Politics : ‘विवादित बयान’ देकर बुरे फंसे BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, चौतरफा घिरे तो मारा ‘यू-टर्न’! जानें पूरा मामला

राजस्थान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक हालिया दिए विवादित बयान के बाद राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल, उन्होंने 9 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विश्व आदिवासी दिवस' को लेकर एक बयान दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान मदन राठौड़ ने इस वैश्विक दिवस की तुलना 'फ्रेंडशिप डे', 'वैलेंटाइन डे' और 'भेड़चाल' से कर दी। इस टिप्पणी के सामने आते ही भारत आदिवासी पार्टी (BAP) और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांसवाड़ा-डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा सहित कई आदिवासी नेताओं ने इस बयान को पूरे समाज की अस्मिता और अधिकारों का घोर अपमान करार देते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है।