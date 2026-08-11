रामगढ़ बांध क्षेत्र में ये कैसा ‘बुलडोज़र एक्शन’? छोटे निर्माण धवस्त- रसूखदारों के फार्म हाउस-रिसॉर्ट्स जस के तस

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई से कोर्ट की नाराजगी से बचने के लिए प्रशासन ने सोमवार को रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत तो कर दी, लेकिन फौरी कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन का पीला पंजा खेतों की मेड़, फसल और छोटी दीवारों तक चला, जबकि सूची में शामिल पक्के निर्माण और रसूखदारों के अतिक्रमण कार्रवाई से बाहर रहे। प्रशासन ने पहले दिन करीब 20 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने का दावा किया। जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की अलग-अलग टीमों ने कई इलाकों में कार्रवाई की। नाले को मिट्टी से पाटकर खेती करने, फेंसिंग और छोटी दीवारों जैसे अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।