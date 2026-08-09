तेज बारिश फिर भी रामगढ़ बांध खाली, बाण गंगा समेत नदी-नालों के बहाव पर अतिक्रमण का पहरा

कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण से जुड़े कुल 277 रेफरेंस तैयार कर संबंधित स्तर पर भेजे गए थे। इनमें से 197 रेफरेंस पर निर्णय लिया जा चुका है, जबकि करीब 80 रेफरेंस अभी भी विचाराधीन हैं। इनमें कई ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें वर्षों पहले ही निर्णय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौके पर संबंधित आदेशों की पालना अब तक नहीं हो सकी है। यानी रिकॉर्ड में मामलों का निस्तारण हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति पूरी तरह नहीं बदली है। ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले प्रशासन की ओर से रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन मामलों में पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं, उन आदेशों की मौके पर वास्तविक पालना आखिर कब तक होगी।