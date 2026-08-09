जयपुर: सांगानेर में हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जे पर चला जेडीए का बुलडोजर, झोपड़ी बनाकर रास्ता किया था बंद

दरअसल कोर्ट में जनहित याचिका में जयपुर के बिगड़ते ट्रैफिक और मास्टर प्लान के नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था। मास्टर प्लान के अनुसार सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट होनी चाहिए, जबकि विश्वा नगर की अंदरूनी सड़कें 30 फीट चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन मौके पर तस्वीर कुछ और ही है। सड़क किनारे दुकानों का बढ़ा हुआ हिस्सा, पक्के निर्माण और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से कई जगह मुख्य सड़क की चौड़ाई घटकर सिर्फ 20 फीट रह गई है। ऐसे में खासकर सुबह-शाम के व्यस्त समय में यहां लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है।