राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कानोता बांध पर चली चादर, आज 20 जिलों में अलर्ट; 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर के कानोता बांध पर पिछले दो दिनों में हुई बारिश के बाद एक बार फिर रपट पर चादर चलने लगी है। फिलहाल रपट के करीब आधे हिस्से पर पानी बह रहा है। रपट से निकलकर पानी कानोता के ढूंढ नदी पुल तक पहुंच चुका है। वहीं, जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता-ढूंढ मेजर पुल के आसपास नदी क्षेत्र में सूखे गड्ढे भी पानी से लबालब हो गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद रपट से पानी निकलने का नजारा देखने जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। बारिश के मौसम में कानोता बांध लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।