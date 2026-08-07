राजस्थान में लगातार हो रही बारिश अब प्रदेशवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। 'आफत' बनी इस बारिश के कहर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से प्रदेश के कई गांव और शहरों के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यही नहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर तो लोगों की सांसें तक थम रहीं हैं। बेलगाम हुई बारिश से अब तक दर्जन भर लोगों की मौतों के सरकारी आंकड़े सामने आये हैं। ज़ाहिर है इन मौतों का वास्तविक ग्राफ इन आंकड़ों से कहीं ज़्यादा होगा। बहरहाल जो निगाहें इंद्रदेव से बरसने की आस कर रही थी अब वही उनसे इसके थमने की उम्मीद कर रही है।

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