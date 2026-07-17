TMC के दो और नेता छोड़ेंगे पार्टी, पार्टी के पूर्व विधायक तपस चटर्जी और विश्वजीत दास ने ऋतब्रत बनर्जी से की मुलाकात

तपस चटर्जी के ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 'असली तृणमूल' गुट में शामिल होने की खबर फैलते ही राजारहाट-न्यूटाउन में उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने अंडे लेकर उनके घर के बाहर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तपस चटर्जी और उनके एक करीबी तृणमूल नेता पर हत्या, भ्रष्टाचार और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। स्थिति को देखते हुए नारायणपुर थाने की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।