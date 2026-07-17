महाराष्ट्र में आज आधी रात से बस यात्रा महंगी, MSRTC ने किराए में 13.56% बढ़ोतरी लागू की

MSRTC: महाराष्ट्र में राज्य परिवहन निगम (MSRTC) की बसों से सफर करने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बसों के किराए में 13.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नया किराया 17 जुलाई की आधी रात से लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों, कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि और बसों के रखरखाव की बढ़ी लागत को देखते हुए किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था। हालांकि, नए संशोधित किराए के लागू होने के साथ ही साधारण बसों पर पहले से लागू 10 प्रतिशत मौसमी किराया वृद्धि वापस ले ली जाएगी।