Sukanta Majumdar: तृणमूल नेताओं को भाजपा का खुला न्योता, सुकांत मजूमदार बोले- राष्ट्र हित सबसे ऊपर

कुछ महीने पहले ही चुनी गई होने के कारण अगर वह किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल भी हो जाती हैं, तो भी जन-प्रतिनिधि के तौर पर बनी रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निचले स्तर के तृणमूल नेताओं को पार्टी में शामिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। गौरतलब है कि इसमें सिलीगुड़ी के नेता भी शामिल हैं। अमित शाह के दौरे पर डॉ. मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सीमा से जुड़े और प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा के लिए आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली राज्य सरकार के दौरान सहयोग की कमी के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी जमीन सीमा सुरक्षा बल को नहीं सौंपी जा सकी थी।