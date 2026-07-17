छात्रों से संवाद में राहुल गांधी का बड़ा दावा, 10 साल में 152 पेपर लीक-7.5 करोड़ युवा प्रभावित

कांग्रेस MP और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में चार तरह का अन्याय हो रहा है। पहला है पढ़ाई का खर्च,दूसरा अन्याय यह है कि 5 में से 4 दरवाजे बंद हो गए हैं। तीसरा अन्याय यह है कि 150 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक लड़का या लड़की ही सफल हो पाता है। और आखिरी और सबसे गंदा अन्याय है 'पेपर लीक'। आज की चर्चा पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होते हैं, कौन करता है, और इसके क्या समाधान हो सकते हैं?