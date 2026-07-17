बुलेट ट्रेन में देरी के आरोपों पर भारत का पलटवार, विदेश मंत्रालय ने दी बड़ी सफाई

सिग्नलिंग उपकरण का ऑर्डर उसी के अनुसार दिया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस संदर्भ में जापान की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। परियोजना का क्रियान्वयन हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के साझा लक्ष्य के अनुरूप किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत और जापान बड़े हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं, और बातचीत और प्रोजेक्ट को लागू करने का काम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है।