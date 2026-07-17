Punjab Politics: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का दावा, ‘एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, सरकार हमारी बनेगी’

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने साफ कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक माहौल है, जहां सभी नेताओं को अपनी बात रखने की आजादी है। इसे आपसी कलह बताना गलत है। राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ दौरे, वंदे मातरम् पर प्रस्तावित कानून, परिसीमन, पश्चिम बंगाल की राजनीति और राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।