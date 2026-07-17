‘हमने टीएमसी के तीन पूर्व सांसदों को लिया था, लेकिन बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का दावा



आपको बता दें कि जिन तीन नेताओं की बात समीक भट्टाचार्य कर रहे हैं, उनमें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक शामिल हैं। ये तीनों नेता कुछ ही दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थें और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ठीक बाद बीजेपी ने उन्हें बंगाल से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना दिया था। अब सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं।