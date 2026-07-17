17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हमने टीएमसी के तीन पूर्व सांसदों को लिया था, लेकिन बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का दावा

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में TMC के भीतर जारी राजनीतिक संकट के बीच BJP प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने तीन पूर्व TMC सांसदों को जरूर शामिल किया, लेकिन भाजपा का 'तृणमूलीकरण' नहीं होने दिया जाएगा।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Anurag Animesh

Jul 17, 2026

TMC

बंगाल बीजेपी(फोटो-IANS)

BJP: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी उठापटक के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व सांसदों को जरूर शामिल किया था, लेकिन पार्टी के दरवाजे बंद हैं और भाजपा का 'तृणमूलीकरण' नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब टीएमसी में लगातार इस्तीफों से राजनीतिक हलचल तेज है।

आज ही पूर्व टीएमसी तीन नेता भाजपा से निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे


आपको बता दें कि जिन तीन नेताओं की बात समीक भट्टाचार्य कर रहे हैं, उनमें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक शामिल हैं। ये तीनों नेता कुछ ही दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थें और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ठीक बाद बीजेपी ने उन्हें बंगाल से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना दिया था। अब सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बारिक राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं।

BJP का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे-भट्टाचार्य

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने पहले टीएमसी के तीन पूर्व सांसदों को स्वीकार किया था, लेकिन यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा का 'तृणमूलीकरण' नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं।

TMC में लगातार बढ़ रही हलचल

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस में राजनीतिक हलचल थमती नहीं दिख रही है। लगातार टीएमसी नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एक वीडियो के माध्यम से नेताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि जो नेता किसी तरह के दबाव में हैं, वे 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम से पहले अपना फैसला कर लें और यदि जाना चाहते हैं तो पार्टी छोड़ सकते हैं।

21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर साल इस अवसर पर ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं। इस बार उन्होंने इसी तारीख को नेताओं के लिए अंतिम समय-सीमा तय कर दी है।

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक पर आमिर खान के बयान से सियासत गरमाई, संजय सिंह बोले- ED के छापे का डर

ये भी पढ़ें
Aamir Khan

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 06:48 pm

Published on:

17 Jul 2026 06:40 pm

Hindi News / National News / ‘हमने टीएमसी के तीन पूर्व सांसदों को लिया था, लेकिन बीजेपी का तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे’, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ahmedabad News: खाद्य विभाग की कार्रवाई, बच्चों के स्नैक्स में मिला प्रतिबंधित ऑयल सॉल्यूबल डाई, 75 हजार पैकेट जब्त

Ahmedabad Health Department
अहमदाबाद

रिलायंस कम्युनिकेशंस केस में CBI की दूसरी चार्जशीट, फंड डायवर्जन के लिए पास थ्रू कंपनी के इस्तेमाल का आरोप

CBI Investigation News
राष्ट्रीय

PM नरेंद्र मोदी ने जालंधर से 75 रीडेवलप रेलवे स्टेशन राष्ट्र को किए समर्पित,कहा-40 साल पहले होने वाले काम अब हुए

Amrit Bharat Station Scheme
राष्ट्रीय

लेह-लद्दाख में बदलेगा किसानों की किस्मत, खुल गया कमाई का नया रास्ता

Choglamsar Lily Farming
राष्ट्रीय

E20 Petrol: ई20 पेट्रोल पर उठे सवाल, पंप संचालकों का बड़ा दावा, पानी मिलने से बंद हो रही गाड़ियां

E20 Petrol Issue
चेन्नई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.