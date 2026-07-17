Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक पर आमिर खान के बयान से सियासत गरमाई, संजय सिंह बोले- ED के छापे का डर

लंदन में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान आमिर खान से सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और 3 इडियट्स के किरदार 'फुंसुख वांगडू' के बीच संबंध को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर आमिर ने कहा कि जब 3 इडियट्स बनाई जा रही थी, तब वह सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने फिल्म के किरदार 'चतुर' से जुड़े अभिनेता का एक वीडियो देखा, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। आमिर ने इसे गलतफहमी बताते हुए कहा कि फिल्म के लेखक राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी सहित किसी भी सदस्य की उस समय सोनम वांगचुक से पहचान नहीं थी।