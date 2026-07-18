सोनम वांगचुक की सेहत पर नया विवाद, निजी डॉक्टर ने सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट की खारिज

मैंने कल दोपहर 3 बजे उनका ब्लड सैंपल लिया था और उस समय पोटैशियम का लेवल नॉर्मल था। यह 4.8 था, जो 3.5 के नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। अब वे कह रहे हैं कि लेवल कम हो गया है। जब उनकी पत्नी रिपोर्ट मांगती हैं, तो वे उन्हें रिपोर्ट नहीं देते। यह संदिग्ध है, इसलिए मैं उनका ब्लड सैंपल ले रहा हूं और रिपोर्ट के लिए ले जा रहा हूं। मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा। दिघे ने कहा, हमें सरकारी लैब पर भरोसा नहीं है।