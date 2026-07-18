Chennai Accident: ओवरटेक करते समय बाइक लॉरी से टकराई, मां और मासूम बेटी की मौत, चालक गिरफ्तार

वंचिनागरम फोर-लेन सड़क पर चलते समय अचानक चालक का बस से नियंत्रण हट गया। इसके बाद बस सड़क के बीच बने डिवाइडर को पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही सरकारी बस से टकरा गई।टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बसों को भारी नुकसान पहुंचा था। हादसे के बाद ओमनी बस सड़क किनारे बने बस स्टॉप से भी टकरा गई। उस समय बस स्टॉप पर सो रहा एक व्यक्ति भी बस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे में सरकारी बस में सवार तीन लोगों, ओमनी बस में यात्रा कर रहे दो लोगों और बस स्टॉप पर सो रहे एक व्यक्ति की जान गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है।