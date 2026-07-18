Amritsar Crime: अमृतसर में सीमा पार ड्रग्स-हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा, 5 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि पंजाब में सीमा पार से संचालित ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने दोहराया कि पंजाब को सुरक्षित, संरक्षित और नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया था। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 आधुनिक पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद किए गए थे।