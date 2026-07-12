पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह और उनके बेटे की बढ़ी मुश्किलें, महिला नेता से बदसलूकी के मामले में कोर्ट ने भेजा समन

AAP Punjab Controversy: 'उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, मेरे साथ बार-बार बदतमीजी की और मुंह खोलने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी' आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व जिला अध्यक्ष श्वेता जिंदल के इन गंभीर और चौंकाने वाले आरोपों के बाद पंजाब की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस मामले में एक्शन लेते हुए पटियाला कोर्ट ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, उनके बेटे राहुल सैनी और तीन अन्य लोगों को समन जारी कर दिया है। पीड़ित महिला नेता का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद अब कोर्ट ने मंत्री और उनके बेटे सहित तीन अन्य लोगों को समन जारी करते हुए 20 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।