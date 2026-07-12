‘गैस, राशन, बिजली और नौकरी देने में फेल हुए CM उमर अब्दुल्ला’, BJP का आरोप- ध्यान भटकाने के लिए कर रहे प्रदर्शन

Sunil Sharma on Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रस्तावित जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। शर्मा ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की कथित नाकामियां छिपाने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गैस, राशन, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। इसलिए अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।