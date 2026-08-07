जम्मू- मार्च 1970पद- नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्षविवरण: उमर अब्दुल्ला कश्मीर के रहने वाले है लेकिन उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी पिता की विरासत संभाली और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2014 में हुए विधानसभा में उनकी पार्टी की हार हुई लेकिन वे जीत गए। उमर अब्दुल्ला ने सोनवार और बीरवाह से चुनाव लड़ा था। सोनवार से उनको हार का सामना करना पड़ा जबकि बीरवाह से उन्होंने जीत हासिल की।
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