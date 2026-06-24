बस्तर की खूबसूरती पर ग्रहण! 90% घटे विदेशी पर्यटक, स्थानीय कारोबार संकट में

बस्तर पर्यटन उद्योग पर संकट (photo source- Patrika)
Bastar Tourism: बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात की गूंज, कांगेर घाटी के घने जंगल, तीरथगढ़ की जलधाराएं और आदिवासी संस्कृति वर्षों से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। लेकिन इस साल तस्वीर बदली हुई है। हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका ने बस्तर के पर्यटन उद्योग की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट ने होटल संचालकों, होमस्टे मालिकों, गाइडों और स्थानीय कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
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