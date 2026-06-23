Chhattisgarh Tourism News: बस्तर पर्यटन पर लगा ग्रहण, विदेशी सैलानियों की बुकिंग में भारी गिरावट, युद्ध और महंगी यात्रा बनी वजह

बस्तर में विदेशी पर्यटकों में कमी (Photo AI)
Tourism News: बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरती, घने जंगलों, जलप्रपातों और आदिवासी संस्कृति को देखने के लिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की रफ्तार इस वर्ष अचानक थम गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका का असर अब बस्तर के पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। विदेशी पर्यटकों ने यात्रा योजनाओं में बदलाव करते हुए बस्तर का रुख कम कर दिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को बड़ा झटका लगा है। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार पिछले वर्षों में बस्तर आने वाले विदेशी पर्यटकों की बुङ्क्षकग में लगभग 90 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग